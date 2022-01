Janne Follesø (49) endret livsstil og gikk ned 30 kilo i 2021. Her er syv råd for varig vektnedgang, ifølge professor.

Se kostholds- og treningsplanen hennes.

– Jeg har hatt en tendens til å snakke meg selv ned. Hvis noen har skrytt av hva jeg har klart, så har jeg svart dem at «jo, men jeg klarte ikke sånn og sånn». Nå er jeg mye mer fornøyd med meg selv, sier Janne Follesø. Her er hun på tur med samboeren Vidar Dahle.

Nå nettopp

Janne Follesø (49) jogger med lette steg på tredemøllen. For et drøyt år siden kunne en liten gåtur gjøre henne så sliten at hun måtte ligge på sofaen i dagevis. Slik er det ikke lenger.

– Det hjelper å gå ned 30 kilo, sier 49-åringen fra Bergen og smiler.