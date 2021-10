Svanhild Salberg (40) slet med vonde knær. Med disse fem øvelsene ble hun kvitt smertene.

Svanhild Salberg fikk så vondt at hun ikke kunne gå trapper. Les rådene fra to fysioterapeuter og en professor.

Svanhild Salberg får instruksjon av fysioterapeut Elisabeth Loe Hellerud mens hun gjør utfall bakover. Det er en av fem øvelser hun har gjort for å bli kvitt smertene i knærne.

Det er fem år siden trønderen merket problemene i knærne første gang. Hun mener det kom av feilbelastning og kanskje av at hun brukte for tunge vekter under styrketrening.

– Til slutt klarte jeg ikke å gå i trapper. Det var veldig ille, sier hun.