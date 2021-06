Tromsø-vinner på halvmaraton avslører ukjent landslagsfortid

Ina Høiland (32) ser nå frem til å løpe flere maraton.

EVIG TREER: Ina Høiland blir «alltid» nummer tre i Tromsø, men gikk endelig til topps når favorittene ikke stilte til start. Foto: Tobias Stein Eilertsen

19. juni 2021 17:22 Sist oppdatert 10 minutter siden

32-åringen fra Nittedal, som har bodd i Tromsø de siste åtte årene og representerer Tromsø Løpeklubb, var raskeste kvinne på halvmaraton på tiden 1.25,39 og kunne juble for seieren.

Ettersom det er puljestart, turte ikke vinneren juble for seieren, til tross for at hun løp i første pulje der de antatt sterkeste stilte til start.