Årets sommerferie blir etter alt å dømme svært annerledes. Å reise til utlandet virker for øyeblikket som utopi. Dermed ligger alt til rette for en ferie i eget land, men hvor skal man dra?

Det er ikke vanskelig å se for seg at en del nordmenn da vil prøve seg på en tur eller to i fjellet. Der finner man flere forskjellige typer turer, uansett hvor sprek eller erfaren man er.