Iselin (33) gikk ned 30 kilo. Så overvektig kan man være før det er helseskadelig, ifølge eksperter.

Går det an å være litt overvektig uten at det får konsekvenser for helsen? Dette sier ekspertene.

– Jeg har gått mange runder med meg selv, sier Iselin Mjåtveit Borgen.

7 minutter siden

I desember i fjor bestemte Iselin Mjåtveit Borgen seg. Vekten hadde krøpet opp på 126,6 kilo, og, ifølge BMI-skalaen, var hun godt innenfor kategorien «svært alvorlig fedme».

Hun måtte ta grep.