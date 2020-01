En sommermorgen for fem år siden våknet Siv Mølstad opp og tok et valg. Hun bestemte seg for at hun ikke lenger ville være overvektig, sliten og inaktiv.

Som konduktør i turnusarbeid var hun lei av å være konstant utmattet. Det gikk ut over alt i livet hennes. Hun var innadvendt og hadde dårlig selvbilde.