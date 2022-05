Løpegruppen ble et fenomen. Dette er grunnen, mener hjerneforsker.

– Det er fascinerende hvordan ballen bare begynte å rulle, sier initiativtager Sverre Hoggen.

– Av og til går det altfor fort. Da ligger folk strødd rundt her, sier initiativtageren bak løpegruppen.

Én og én kommer de sigende til det røde tartandekket på Ørsta stadion. Det skal løpes intervaller. I dag står ti ganger tre minutter på programmet.

Det er blitt en tradisjon hver eneste mandag for løpegjengen. Klokken 19 er blitt et hellig tidspunkt på ukens første dag. «Tartanmandag», som øktene kalles, samler 20–25 løpeglade personer med et aldersspenn på over 50 år.