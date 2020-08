Turorientering tok helt av under koronakrisen. Slik kommer du i gang.

Da Norge stengte ned under koronakrisen, ble plutselig turorientering hot. Her er rådene for å komme i gang.

– Her er posten, roper pappa Håkon Olav Iglebæk.

Vi har nettopp forsert røtter, steiner, en bratt li og bommet et par minutter før den røde og hvite posten åpenbarer seg i et søkk.