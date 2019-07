Kari Flottorp Lingsom (39) er en av landets beste triatleter. For noen år siden valgte hun å DNA-teste seg. Målet var å finne ut hvordan hun – ut fra genetikk – kunne optimalisere trening og kosthold.

Svaret førte til flere endringer i hverdagen. Testen viste nemlig at hun genetisk har høy risiko for skade og et stort behov for restitusjon.