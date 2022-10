Er jeg egentlig blitt bedre? Slik måler du om treningen funker.

Er det lenge siden du testet formen skikkelig, kan det være på tide å hive seg rundt. Å teste formen kan påvirke både motivasjon og utvikling, mener ekspert.

For langdistansegruppen til SK Vidar handler mye om å vite hvilket nivå du er på.

Nå nettopp

Trener jeg for mye eller for lite? Trener jeg for hardt eller for lett? Sakte begynner en usikkerhet å murre.

For når sjekket du sist om alle treningsøktene du har lagt ned, faktisk har gjort deg til en bedre løper?