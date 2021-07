Han drakk 13 liter vann og gikk tom for krefter. Dette må du vite om trening i varmen.

Det er ikke uvanlig å prestere opp til 20 prosent dårligere i kondisjonsidretter under veldig varme forhold. Olympiatoppens ekspert har tips for trening i sommervarmen.

Når solen varmer i Trondheim, har Frode Jermstad med seg godt med drikke og kler seg lett. En caps som beskytter mot solen er praktisk. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Frode Jermstad var aktiv skiløper som ung, men nå er det triatlon som gjelder for 47-åringen. Han har imidlertid erfart at varmen er en faktor man ikke skal ta lett på under trening og konkurranse.

Konkurransen på Hawaii for et par år siden ble en vond erfaring. I løpet av de 18 milene på sykkelsetet, drakk han 13 liter vann.