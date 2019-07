St. Olavs hospital i Trondheim og mange treningssentre rundt omkring i vårt langstrakte land tilbyr testing via en kroppsanalysemaskin.

Kunden stiller seg barbent på en matte mens de holder tak i to håndtak. I løpet av 30 sekunder føres strøm gjennom kroppen. Den måler motstand i de forskjellige muskelgruppene, og viser først og fremst forholdet mellom fett og muskler i kroppen. Gjennom den prosessen kan man legge opp et trenings- og kostholdsprogram for dem som tar testen.