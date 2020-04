Morgensolen varmer Oslomarka. Klokken er 06:30 og Mathilde Arneberg (27) er i gang med dagens løpetur.

Under Holmenkollstafetten for seks år siden bestemte hun seg for å løpe oftere. Ikke nødvendigvis fordi hun ønsket å bli veldig god, men fordi hun elsket å løpe. Det gjør hun i høyeste grad fortsatt.