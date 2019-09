Harvard-blogg: Ti matvarer du bør ha i kostholdet ditt

Ingen enkelte matvarer, ikke engang supermatvarer, kan tilby all næring, helsemessige fordeler, og energien vi trenger for å ernære oss selv, skriver Harvard i en artikkel på sin helseblogg.

Forfatteren av artikkelen er Katherine McManus,. Hun er sjef for Institutt ved ernæring i Boston. Hun anbefaler å kombinere sunne valg fra alle matgrupper, samtidig som du må være oppmerksom på kaloriinnhold. Ifølge henne har forskning gjennom årene vist at sunne kostholdsvalg kan redusere risikoen for høyt blodtrykk, hjertesykdommer, diabetes og visse kreftformer.