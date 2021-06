Dette er Strava-rekordene i noen av Bergens mest populære løyper. Slik ble de beste best.

Hva gjør noen av Bergens Strava-rekordholdere før, under og etter et løp for å prestere best mulig?

Selma Eldevik (15) har den beste tiden for kvinner på Strava-segmentet Stoltzekleiven Opp. Foto: Eirik Brekke

«Er det ikke på Strava, så har det ikke skjedd», sies det. For mange er det nemlig blitt en selvfølge å registrere treningen i den populære treningsappen.

Stadig flere gjør dette, viser en artikkel fra The Guardian. Ifølge den er antallet opplastede sykkel- og løpeøkter doblet fra 2019 til 2020, og Strava har nå 72 millioner medlemmer.