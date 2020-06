Over 3700 nordmenn deltok i studie av smittefare ved treningssentre. Resultat: Ingen økt risiko.

En omfattende forskningsstudie har avdekket at det er trygt og sikkert å trene på norske treningssentre etter smittevernreglene til bransjen.

Norske treningssentre skal være trygge, mener forskerne. Tor Høvik

10 minutter siden

Saken oppdateres.

– Det viktigste vi har funnet ut i forskningsstudien er at det er helt trygt og sikkert å trene inne på norske treningssentre etter bransjestandarden for smittevern. Dette er vi helt sikre på.

Det sier professor Mette Kalager. Hun er sammen med professor Michael Bretthauer ansvarlig for studien ved Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo.

3.764 medlemmer av treningssentre i Oslo deltok på studien, der målet var å teste om trening på treningssentre er trygt etter smittevernstandarden for bransjen.

Etter loddtrekning ble medlemmene delt inn i to grupper, der den ene gruppen fikk lov til å trene på treningssenter (1896 personer, mens den andre gruppen ikke fikk lov å trene på sentrene (1868 personer).

Dette skjedde i en periode på to uker. Deretter ble de to gruppene testet for Covid-19. Medlemmene var personer fra 16–64 år, som ikke var i risiko for alvorlig covid-19 sykdom.

Mette Kalager og Michael Bretthauer, begge professorer ved Universitetet i Oslo, står bak prosjektet. Universitetet i Oslo (UiO)

En person koronasmittet

Kun en person testet positivt på Covid-19. Denne personen tilhørte gruppen som trente på treningssenter, men det ble raskt avklart at den positive testen kom etter smitte på personens arbeidsplass, ikke på treningssenter.

– Dette skjedde på arbeidsplassen, og personen som testet positivt ikke hadde vært på treningssenter før den testet positivt på Covid-19. Vi har folk som driver med smitteoppsporing, og kan med sikkerhet si at dette kom fra arbeidsplassen, forteller Kalager.

Av de 3.764 var det 3.016 personer som gjennomførte en frivillig test for Covid-19. Det tilsvarer en svarprosent på 80,5 %.

79.5 % av deltagerne i treningsgruppen trente en eller flere ganger, og 38.4 % trente mer enn fem ganger i løpet av de to ukene studietiden varte.

Smittevernreglene som medlemmene måtte følge innebærer en meter avstand ved trening på gulv, to meter avstand ved høyintensitetstimer. Strenge hånd- og overflatehygienekrav. Og i tillegg åpne garderober, men stengte badstuer og dusjer.

Ifølge Kalager er treningssenter-bransjen den eneste i Norge som har gjennomført en slik omfattende studie.

– Det er heller ingen andre i verden som har gjort det, sier forskeren.

Les også Nytt norgeskart slippes fredag. Skaperne tror det vil endre måten folk går i naturen på: – Har 20 ganger mer informasjon

Lar seg generalisere

Kalager er klar på at resultatene fra studien er representabel for alle treningssentre som følger bransjestandarden for smittevern.

– Ja, jeg tenker at dette lar seg generalisere, randomiserte studier gjør ofte det. Så kan vi spørre om vi hadde fått samme resultat hvis smittetrykket hadde vært større, og om det også gjelder ved økt antall smittetilfeller fremover. Vi mener det, men vi kan ikke si det med sikkerhet. Jeg har trent innendørs selv og synes folk er ekstremt flinke til å følge smittevernsnegler. Så gitt de smittevernseglene vi har nå, vil jeg si det er trygt å trene innendørs, sier Kalager.

Virke: – Viktig for oss

Bransjedirektør for Virke, Kjersti Oppen, er svært fornøyd med resultatet av forskningsstudien.

– Det viktige for oss var å få bekreftet at det er så trygt og sikkert å trene på treningssenteret, som det er å drive med annen aktivitet, sier hun.

Kjersti Oppen i Virke Trening gleder seg over resultatene til forskningsprosjektet. Virke Trening

Dermed kommer hun med et klart budskap til alle som har vært usikre på sikkerheten ved å trene på treningssenter.

– Det er trygt og sikkert å komme på treningssentre. Mange har vært usikre, men det er akkurat like trygt på treningssenter som annen aktivitet, sier hun.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding