Norsk kvinne i USA vekker oppsikt på sosiale medier: – Overraskende mye reaksjoner

– Det var overraskende mye morsomme reaksjoner. Folk syntes dette var veldig morsomt.

Det sier Guro Jordheim, som befinner seg amerikanske Salt Lake City i delstaten Utah. Der studerer hun matematikk ved Universitetet i Utah på skistipend.

Denne uken har hun fått mye oppmerksomhet på sosiale medier etter at hun på lørdag viste frem løypekartet hun laget ved hjelp av treningsappen Strava. På Strava kan man bruke GPS på mobilen til å se løypen man har gått eller løpt.

Steven Earl

Laget en skiløper

Løypen blir visuell ved hjelp av streker. Dermed finnes det utallige eksempler på folk som lager ulike figurer ved hjelp av Strava, som kalles «Strava-kunst».

Og passende nok laget Jordheim et bilde av en skiløper, etter å ha jogget i 17,45 km over to timer og 21 minutter sammen med samboeren.

– Først og fremst gjør dette løpeturen mer engasjerende og underholdende. Når det er sagt, kom en psykisk knekk fordi bydelen er en eneste stor bakke. Dermed ble «skiene» og «stavene» veldig lange oppoverbakker, sier Jordheim, som skal satse på langrenn hjemme i Norge etter fullført utdanning.

En av dem som fikk med seg Strava-kunsten til Jordheim var TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad.

Skikkelig nørd, som @MSkjel ville sagt, men det er jo litt kult også ;-) https://t.co/fZzfu3CkVe — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) April 7, 2020

– Lett å se ut som man har gått fra vettet

Jordheim legger heller ikke skjul på at lokalbefolkningen kan stusse litt over løperne når man lager slik kunst.

– Selvtilliten er også viktig når for eksempel sko og stavtupper skal løpes. Det er lett å se ut som man har gått fra vettet når man skal løpe skolisser og må krysse veien fem ganger og unngå trafikk, påpeker 23-åringen fra Hemsedal.

Hun fikk ideen etter at noen hadde tegnet skolens logo i byens gater, og understreker at god planlegging var viktig.

– For å være ærlig må man legge godviljen til for å først klare å få tegnet en skiløper ut av gater, parker og parkeringsplasser. Hodet var det mest åpenbare og deretter var det å jobbe seg nedover på en kreativ måte. Veldig gøy at det i tillegg ble hockeysveis. Nesten hele løypa var tegnet på forhånd, så var det å finne det perfekte startstedet for å kunne løpe alt i en figur sammen med min samboer, forteller hun.

Steven Earl

Selv om Jordheim opplyser om få smittetilfeller av koronaviruset i Salt Lake City, måtte de riktignok holde god avstand til mennesker de løp forbi.

– Under disse omstendighetene er det viktig å bruke kreativiteten for mental helse og holde seg opplagt. I tillegg til å bruke kreativiteten til å vedlikeholde og koble av fra trening og skirenn, sier hun.

Bruker Strava-kunst i gymtimene

Jon Stian Haukli er lærer for kroppsøving på Melhus videregående skole.

Han forteller at de tar i bruk Strava i gymtimene på skolen like utenfor Trondheim.

– Vi ønsker at elevene skal være i fysisk aktivitet i cirka 45 minutter hver dag i løpet av skoledagen. Vi oppfordrer elevene til å lage en løype, gjerne etter en kul figur. Så sender de skjermdump av treningsøkten sammen med logg til oss, forteller Haukli.

Privat.

Privat.

Han tror dette undervisningsopplegget fungerer bra.

– Det virker som om elevene har bitt skikkelig på opplegget. Og kanskje vil de fortsette å bruke treningsapper når ting går tilbake til normalen, sier Haukli.

Haukli fikk også med seg stuntet til Jordheim.

– Det var jo helt sykt imponerende. Det var en skikkelig sporty tegning av en skiløper og en stor løype, sier han.