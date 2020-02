Sola skinner fra en skyfri himmel, og for en gangs skyld ligger det et lite snølag over Bystranda i Kristiansand. Even Ho og Eric Hølland løper lett i snøen mens musikken dunker i ørene.

– Jeg tror jeg hører på musikk 98 prosent av tiden, til og med når jeg trener med andre, sier Even Ho og får anerkjennende nikk av kameraten Eric Hølland.