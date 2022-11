Er tidsbegrenset spising bra? Dette svarer legen.

Leseren vil ikke ned i vekt, men være frisk og aktiv. Er det da lurt å bare spise innenfor et gitt tidsvindu, for eksempel fra klokken 12 til klokken 20?

9 minutter siden

Hver fredag vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Jeg har ikke behov for å gå ned i vekt, men ønsker en kropp som er frisk og aktiv hele livet. Vil det da være en fordel med tidsbegrenset spising? Å kutte frokost vil være lett for meg, ettersom jeg alltid har spist frokost kun fordi «det skal være sunt og bra for innlæring».