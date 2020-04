8. mars 2020: En gruppe 17 klima- og miljøengasjerte aktivister ikledd regntøy og støvler venter på bussen i Bergen Sentrum. På programmet denne søndagen står søppelplukking i en vik i Alvøen. Der har havstrømmene skylt inn store mengder avfall.

For et par uker siden var de på samme sted og plukket søppel i sjøkanten. Da ble det samlet et halvt tonn med alt fra bruskorker og chipsposer, til q-tips og sprøyter. Nå skal de tilbake for å renske området for enda mer.