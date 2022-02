Mange loggfører mat for å gå ned i vekt. Men kan vi stole på matmerkingen? Dette svarer ekspert.

Sjekke om du er i energibalanse? Da finnes det en enklere og sikrere måte enn å lese matens næringsdeklarasjon, ifølge Erik Arnesen.

Energien finnes i matens næringsstoffer, først og fremst i fett, karbohydrater og protein, men også i fiber og alkohol, blant annet.

Spørsmål: Mange prøver å gå ned i vekt ved å loggføre næringsinnhold og kalorier i maten. Hvor reelt er næringsinnholdet/kaloriene som er oppgitt på matvarene for kroppens opptak? Er det ikke sånn at hvordan vi nyttegjør oss av næring/energi i maten avgjøres av sammensetning av næringsmidler og genetiske faktorer (fordøyelse, bakterieflora)? F.eks. tar vi opp mer jern hvis vi samtidig inntar C-vitamin (f.eks. drikker juice sammen med en brødskive). Jeg har også lest at nøtter oppgis som svært kaloririke, men i realiteten klarer ikke kroppen å nyttegjøre seg av mye av energien som potensielt finnes der. Hva vet man om dette?