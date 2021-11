Silje Skalleberg (38) har stor effekt av å tilpasse treningen til mensen. Dette sier forskerne.

Bør man egentlig trene etter menstruasjonssyklusen?

Silje Skalleberg er på trening på CrossFit Centrum i Stavanger. Dagens økt kombinerer tre ulike styrkeøvelser og tre ulike kondisjonsøvelser.

Silje Skalleberg bøyer seg ned, griper fatt i vektstangen og løfter forsiktig opp. 38-åringen er på trening på CrossFit Centrum i Stavanger, der hun også jobber som fagleder og personlig trener.

For noen år siden konkurrerte hun i crossfit. Treningen kombinerer styrke- og kondisjonstrening, med konstante, varierte øvelser med høy intensitet. Men Skalleberg undret seg ofte over hvorfor formen varierte så mye under konkurranse.