Selv om du tror at du ikke spiser mye sukker, er det store sjanser for at du spiser mer enn du tror. Tilsatt sukker skjuler seg nemlig i mange matvarer.

Et begrenset inntak av tilsatt sukker kan være en fordel. Det trenger ikke å handle om slanking eller telling av kalorier, og det trenger heller ikke bety at du ikke lenger kan kose deg.