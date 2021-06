Lasse (32) vant i debuten på «mila» – ny «pers» for vinneren i dameklassen

Uten forhåndsfavoritt Erik Lomås på startstreken ble det seier til en debutant på «mila» for herrene.

Lasse Fibstad vant mila for herrene. Foto: Daniel Lilleeng

19. juni 2021 19:54 Sist oppdatert nå nettopp

Lasse Fibstad vant distansen for herrer med desidert flest deltakere under Midnight Sun Maraton, nemlig «mila». Det ble en skikkelig duell mellom Fibstad og duoen Magnus Warvik og August Nordeng, som ble henholdsvis nummer to og tre.

Bardu-løperen var imidlertid sterkest og kunne juble over seier i det som var hans debut på «mila».