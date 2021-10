Maria Altmann Haraldsvik (24) fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til.

– Mange tror det er astma, sier forsker.

Her er Maria Altmann Haraldsvik på vei opp Estenstadmarka i Trondheim. Nå kan hun trene hardt uten å få noen symptomer.

Maria Altmann Haraldsvik (24) løper opp grusstien. Hun puster relativt lett og uanstrengt under motbakkeintervallene. For åtte år siden var situasjonen en helt annen.

Da var Haraldsvik 16 år og aktiv svømmer. Hun hadde trent hardt i mange år og aldri hatt problemer. Men så begynte det å bli vanskelig å puste når hun anstrengte seg hardt. Dette skjedde stadig oftere under hard trening, og under et svømmestevne sa det stopp.