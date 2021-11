Strenge dietter ga Helge H. Rakstang et anstrengt forhold til mat. Dette gir varig endring i kostholdet, ifølge fagfolk.

Vil du endre kosthold og gå ned i vekt? Her er seks ting du bør tenke over, ifølge forsker og lege.

Helge Høyvik Rakstang testet ut ketodiett, lavkarbodiett og pescetardiett. I tillegg telte han kalorier en periode.

Helge Høyvik Rakstang smører seg to brødskiver med smør, majones og skinke. Kostholdet hans er relativt sunt og variert. Han spiser det han føler for og har et uanstrengt forhold til mat.

Men sånn har det ikke alltid vært.