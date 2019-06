Mange synes det er utfordrende å gå ned i vekt, og i jungelen av råd er det vanskelig å vite hva som er lurt.

Kathy McManus er sjef for Institutt ved ernæring i Boston. Hun mener at det ikke er én bestemt oppskrift som passer for alle. Alder, kjønn, kroppstype, helsetilstand, fyskisk aktivitet, gener er faktorer som kan påvirke en persons mulighet til å gå ned i vekt og holde den nede.