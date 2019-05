– Til vanlig skal vi kvinner være så fine. Men her kan vi endelig være oss selv, og bare kjøre på. Her sammen med mange andre damer er vi friere til å gjøre det. Kanskje vi vanligvis er slik uten at vi våger å vise det, sier firebarnsmor Heidi Johansen Hornnes.

I fjor gjorde hun som stadig flere kvinner: Kastet seg ut i gjørmen i et hinderløp. Idretten kom til Norge i 2013. Den gang med to arrangementer på terminlisten. Nå teller det 39 løp, ifølge kondis.no.