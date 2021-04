Mette Dybwad Torstensen mener hun fikk anoreksi etter å ha blitt veid på skolen. Nå overrasker ny studie om unge og vekt.

– Vi er nødt til å skifte fokus, mener lege og forsker.

I 7. klasse ble Mette Dybwad Torstensen målt og veid sammen med resten av klassen. Det ble ingen god opplevelse. Foto: Paal Audestad

Én time siden

Mette Dybwad Torstensen husker det godt ennå. Hun gikk i 7. klasse, og hele klassen hadde akkurat blitt veid og målt av helsesøster. Nå sto de på gangen og sammenliknet tall.

– Jeg husker bare at jeg tenkte at jeg veide mye mer enn alle andre, og at det var et lite sjokk. Jeg følte veldig på at jeg skilte meg ut fra de andre, sier Torstensen.