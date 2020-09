Etter 19 år med dårlige vaner, har Ole Klemetsen fått nok. Nå starter han på et nytt prosjekt.

Ole Klemetsen bestemte seg for å aldri mer bry seg om hva han spiste. 19 år senere trodde han knapt det han fikk se.

Mange år med vektpining og en evig kamp for å komme i matchvekt har satt sine spor. Ole Klemetsen gikk sin siste kamp i 2001. Etter tapet mot Thomas Hansvoll lovet han seg selv én ting: Han skulle aldri mer bry seg om hva han spiste. Et liv som bokser var også et liv med kamp mot vekten.