Sol Hagen (39) gikk tom for krefter én mil før mål. Her er kostholdstipsene som kan hjelpe.

Hvordan få et optimalt løp? Se ekspertens fem kostholdstips.

Etter at de ble mer bevisst på kostholdet, har Sol Hagen og Anders Alstad Prøsch fått en bedre løpeopplevelse.

22 minutter siden

Sol Hagen (39) var få minutter unna å løpe maraton på under fire timer i debuten for noen år siden, men gikk tom for krefter da hun hadde løpt cirka tre mil.

– Beina og pusten var fin, men jeg var likevel tom. Jeg ville pushe tiden min til under fire timer på det neste løpet og måtte finne ut hva jeg gjorde feil, forteller Hagen.