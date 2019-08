Dansk kvinne med topplassering i Ironman tre måneder etter fødsel

Ikke bare fullførte dansken triatlonet i København. Hun ble nummer fem etter lenge å ha kjempet om en pallplassering i kvinneklassen.

For tre måneder siden fødte Vesterby sin sønn Markus, som ble forløst ved keisersnitt. Vesterby uttalte før helgen at hun ønsket å ta sin tredje strake seier i Ironman i København, men slik gikk det ikke.

Tiden 9.09.22 holdt til en femteplass. Dermed måtte 35-åringen se billetten til VM i Kona på Hawaii i oktober glippe.

– Det var viktig for meg å holde meg motivert under min graviditet. Og jeg har virkelig nytt å holde meg i gang. Hvis noen spør om jeg er skuffet over å ikke dra til Kona, så nei, uttalte Vesterby etter målgang.

Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau scanpix / NTB scanpix

Triatlonet ble vunnet av tyske Anne Haug. Hun brukte åtte timer, 31 minutter og 32 sekunder, noe som er den raskeste tiden for en kvinne i Ironman i København.

Vesterby ble nummer fire i kvinnenes Ironman-VM i 2015. Året etter ble hun nummer seks.

I fjor ble hun nummer 27 i VM. Senere viste det seg at hun var gravid da mesterskapet pågikk.