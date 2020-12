Data fra 2,3 millioner løpere er analysert. Tallene viser hva de fleste gjør feil.

De fleste løper på en måte som gjør at totaltiden blir dårligere enn den kunne vært. Her er syv råd for å løpe fortere på lange løp.

Agnes Grutle Brande løper forbi Bogstadvannet ved Røa der hun bor. Hun har akkurat begynt å løpe igjen etter en operasjon. I 2021 håper hun at hun får delta i sitt tiende maraton. Stein J Bjørge

Agnes Grutle Brande flyr lett og fint av gårde ut fra start. Hun er langt foran skjema på tid, og tenker det vil bli et kjempeløp. Skal hun sette ny personlig rekord denne oktoberdagen i Amsterdam?

– Jeg begynte å regne på at jeg ville perse med over 20 minutter. Jeg ble revet med av rushet og endorfinene, sier Brande.