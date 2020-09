Damianos (57) er sprekere enn da han var 20. Men har alderen din noe å si for hvordan du bør trene?

– Helt ærlig så er jeg sprekere nå enn da jeg var tjue.

Nå nettopp

Føttene til Damianos Pridesis (57) trør rolig på spinningsykkelen. Søndagens triatlonkonkurranse i Øygarden, med 3.8 kilometer svømming, 180 kilometer svømming og helmaraton, skal ut av kroppen.

En skade i kneet gjorde at han måtte slutte med taekwondo. Spinning og sykling gjorde kneet bedre, og derfra ble han introdusert for triatlon for åtte år siden.