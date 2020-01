Å spise for mye rødt kjøtt har lenge blitt ansett som helseskadelig. Studie etter studie har assosiert rødt kjøtt med dårlig helse: For stort inntak kan forårsake kreft og diabetes og øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Disse funnene har ført til at mange land har fått retningslinjer som anbefaler folk å spise mindre rødt kjøtt.