Før sommeren 2016 hadde ikke Nina Hake (34) noe forhold til trening. Hun turte ikke å røre de frie vektene på treningssenteret. Og var hun ikke hundre prosent sikker på hvordan et apparat skulle brukes, holdt hun seg unna. Hun var usikker og redd for at andre skulle le.

Spoler vi tre år frem i tid, står hun inne på Borgeskogen Treningssenter i Stokke i Vestfold med en helt ny selvtillit. Nå har hun fem norgesrekorder på CV-en. Og hun har fått æren av å skrive navnet sitt på det som omtales av medlemmene som «the wall of fame» etter at hun i 2018 ble kåret til Norges sterkeste kvinne.