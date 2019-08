Frode Ekanger presser vektstangen opp mot brystet på Bikubå treningssenter i Stavanger.

Det er to år siden 46-åringen gikk ut av fengselsportene for siste gang. Ekanger har sonet tre dommer for narkotikakriminalitet. Da han satt inne siste gang – i 18 måneder – bestemte han seg for å ta et oppgjør med sin kriminelle fortid.