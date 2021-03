Måten Siren Myrmel (37) lager mat på, er supertrendy: – Jeg har fått bedre fordøyelse og mer energi

Men hvilken effekt har egentlig slik mat og drikke på helsen?

Siren Myrmel er tilhenger av å spise ren og naturlig mat og unngår prosessert mat. Foto: Alice Bratshaug

23. mars 2021 19:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

Siren Myrmel knar rødkålen hardt med hendene. Litt etter litt pipler den røde saften ut. Hun tilsetter chili, ingefær og hvitløk til den allerede saltede kålen. Så løfter hun alt over i et norgesglass, passer på at væsken dekker kålen og dekker til med et lokk og en topp over der.

Nå venter cirka fire uker på kjøkkenbenken, før rødkålen er ferdig fermentert.