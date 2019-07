Disse sangene får deg til å yte det lille ekstra på trening

Har du en spilleliste du hører på når du skal løpe, sykle eller løfte vekter?

Du er i så fall ikke den eneste som motiveres til aktivitet ved hjelp av fengende rytmer.

Nora Mørk har tidligere uttalt at hun tar på seg rollen som DJ i garderoben når håndballjentene lader opp til kamp. På bloggene til norske treningsprofiler deles Spotify-lister som skal få deg til å yte det lille ekstra.

Langdistanseløper Haile Gebrselassie fra Etiopia, som flere ganger har satt verdensrekord på 10 000 meter, har fortalt at han brukte musikk på øret i flere løp.

I flere år har forskere hevdet at musikk kan forbedre vår prestasjon på trening. En undersøkelse fra 2012 viste for eksempel at det å trene med musikk kan øke din eksplosive styrke. En nyere undersøkelse konkluderte med at musikk øker treningsvarigheten.

Enkelte har til og med tatt til orde for at musikk i trening kan sidestilles med prestasjonsfremmende midler. En undersøkelse gjort av Brunel University i Storbritannia viste at man ved riktig bruk av musikk kan få en økning i prestasjoner på 10–15 prosent.

Ifølge BBC har forsker Costas Karageorghis ved samme universitet også funnet svaret på hvilke sanger du bør lytte til for å få størst utbytte av din treningsøkt.

Emosjonell tilknytning og dissosiering

I boken «Applying Music in Exercise and Sport» som er basert på forskning, viser Karageorghis at musikk på ulike måter kan påvirke vår fysiske yteevne.

For eksempel kan sanger vi har en sterk emosjonell tilknytning til, gjøre at vi yter mer under krevende treningsøkter. Et eksempel på en sang mange har en slik tilknytningen til, er sangen «Eye Of The Tiger» fra Rocky filmene. Mange forbinder den med Sylvester Stallone, styrke og utholdenhet.

– Hvis en melodi ikke er nok til å få deg gjennom en tøff treningsøkt, kan en sangtekst gi en ekstra motivasjonsboost gjennom positive affirmasjoner og assosiasjoner, sier Karageorghis til nettstedet Outside Online.

Andre sanger fungerer bedre å lytte til under rolige, moderate turer. Karageorghis kaller denne musikken for «dissosiasjons-musikk», fordi den hjelper oss å glemme at kroppen er sliten.

– Når musikken spilles, svekkes områdene i hjernen som kommuniserer utmattelse, sier han til NBC News.

Under hardere økter, forsvinner imidlertid dissosiasjons-effekten fordi utmattelsen blir for intens, og kroppen er ikke lenger i stand til å ignorere eller undertrykke smerte.

BPM avgjør

Karageorghis har kommet frem til at sanger med ulik grad av BPM (beats per minute) fungerer til ulik grad av intensitet og til forskjellige treningsformer.

For styrketrening anbefales sanger med et tempo på 110–145 BPM, som for eksempel Queens «Another One Bites the Dust».

Hvis du skal ta en rolig løpetur, er sanger på 120 BPM det ideelle. Her er det mange sanger å velge i: for eksempel Lady Gaga’s «Lets Dance», «Don’t Stop Believin’» med Journey eller «Dynamite» med Taio Cruz.

Skal du gjennomføre intensive treningsøkter eller løpeturer med høy puls, bør du lytte til sanger med 170 BPM. Her er Kanye Wests «Good Life» og Aha’s «Take On Me» to eksempler det kan være verdt å notere.

Karageorghis håper funnene vil motivere og bidra til at flere skrur på musikken når de skal på trening.

