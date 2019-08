Det startet med en etterlengtet drøm. Caroline Zachariassen har alltid hatt lyst til å like å løpe. Følelsen av å bare kunne knyte skoene, gå ut og sette i gang.

– En halvtime helt for seg selv. Få utløp for irritasjon, negative tanker og kaos. Komme nært på naturen, høste overskudd og komme hjem som et bedre menneske enn da jeg dro ut.