Treningen tar bare 15 minutter, men har hatt stor effekt for Anne Cathrine Bakken. Her er tre trappeøkter fra NTNU-professor.

Å gå, hoppe eller løpe i trapp er både brutalt og effektivt.

Anne Cathrine Bakken trener i Skibakketrappa i Nydalen. Foto: Olav Olsen

11 minutter siden

– Jo fortere du løper, desto fortere blir du ferdig.

Anne Cathrine Bakken ler. Hun står i bunnen av Skibakketrappa i Nydalen, nord for Oslo sentrum. Den er bratt. Så bratt at når du står ved foten av trappen, er toppen ute av syne. I 1921 deltok kronprins Olav i det prestisjefylte Nydalsrennet i hoppbakken som da lå her.