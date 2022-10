Hvilken tredemølle bør du velge? Her er fire anbefalte favoritter.

Fire spørsmål du bør stille deg før du kjøper tredemølle, og fire storforbrukeres tips til hvilken tredemølle du bør velge.

Da familien Kalsås i Kristiansand skulle bygge om huset i fjor, sto nytt treningsrom med tredemølle nesten øverst på ønskelisten. Mamma Kerstin (t.v.), pappa Knud og barna Audun, Hans, Sanna og Edvald (i riggveggen) tilbringer mye tid i treningsrommet.

Nå nettopp

– Vi er strålende fornøyd med tredemøllen. Det eneste minuset var at jeg ble så ivrig at jeg trente på meg et tretthetsbrudd i foten, gliser mamma Kerstin Kalsås.

Mens tredemøller tidligere var for spesielt interesserte, og hovedsakelig noe man brukte på et treningssenter, er det nå stadig flere som skaffer seg dette hjemme.