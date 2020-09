Var med å skrive historie på mellomdistanse: To ting har hjulpet Marius Vedvik til norgestoppen

– Det har vært en helt syk utvikling de siste årene, sier langdistanseløper Marius Vedvik (28). Han får støtte av friidretts-kommentator Jann Post.

9 minutter siden

Marius Vedvik var en av åtte løpere som havnet under åtteminuttersgrensen på 3000 meter på Bislett Stadion torsdag. Det var første gang i historien at hele åtte utøvere løp på under åtte minutter i en og samme sesong.

– Det har vært en helt syk utvikling de siste årene. Jeg har holdt på i noen år, men de siste to-tre årene har mellomdistanseløping tatt seg skikkelig opp, sier Vedvik, som selv satte pers på Bislett med tiden 7:54.56.