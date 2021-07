Han presset kroppen for hardt og endte på sykehus. Dette er faresignalene ved overtrening.

Asle Norvald Karlsen ble syk fordi han presset seg for hardt på trening. Her er eksperters tips for å unngå overtrening.

Asle Norvald Karlsen trente seg syk. Han råder andre til å være bevisst på overbelastning når man trener. Her er han på Crossfit Kristiansand. Foto: Henrik Gill

– Da jeg kom på legevakten, spurte legen hva i alle dager jeg hadde dopet meg ned med. Men jeg svarte at jeg bare hadde vært på trening, sier Asle Norvald Karlsen.

Han mimrer fem år tilbake i tid. Da gikk han på en skikkelig smell etter en knallhard crossfitøkt.