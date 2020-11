Ti dager etter at dette bildet ble tatt, kollapset Olav Grønningsæter på badegulvet: – Viktig å få hjelp med en gang

Olav Grønningsæter fikk helt uten forvarsel hjerneblødning og falt om på badegulvet.

Olav Grønningsæter jobber hardt med å bli 100 prosent frisk igjen. Nils Harald Ånstad

13 minutter siden

Været var på Sunnmøres side denne dagen i august. Olav Grønningssæter bestemte seg derfor for å ta en sen kveldstur med hunden i nærområdet. Turen til Norges høyeste fjell var friskt i minne. Det var også randonee-turen til Blåtind to dager før.

Han så til slutt på klokka at det begynte å bli sent og bestemte seg for å vende hjemover.