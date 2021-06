Ingen ny verdensrekord for Vera(75)i hjembyen:- Vinden var grusom

Lørdag var Vera Nystad nær å sette verdensrekord under Midnight Sun Maraton. Allerede om to uker er 75-åringen på startstreken på nok et maraton.

Vera Nystad var ikke langt unna sin egen verdensrekord for kvinner over 75 år. Foto: Håkon Steinmo

Nå nettopp

Vera Nystads(75) tider på maraton har blitt omtalt som «ubeskrivelige» av blant annet NRKs løpsekspert Jann Post, som selv er en habil maratonløper. Lørdag løp den spreke 75-åringen sitt tredje maraton i Tromsø, byen hun flyttet fra i 1972.

– Jeg sprang første gang det ble arrangert i 1990, så dette var vel tredje gang jeg deltar her, sier Nystad, som ikke har mistet dialekten selv om hun har bodd på sørlandet i snart 40 år.