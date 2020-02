Elisabeth Urdal varmer hendene rundt et pappbeger med kakao. Vi møter henne i Fløistuen kafé på toppen av bergensfjellet Fløyen. Ute varter byen opp med velkjent bergensvær.

27-åringen forteller at hun har en helt spesiell kjærlighet for byfjellene. Hun fant fort ut at utetrening var noe for henne.