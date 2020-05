I Njårdhallen gjør jentene på håndballaget Njård J15 utfall og knebøy. Det er tid for den første av to treninger denne uken. Christine Holm Moseid gir dem instrukser.

– Vi ser at et strukturert oppvarmingsprogram kan redusere risikoen for skader med 50 prosent. For ungdommene er det kjempeviktig for å unngå alvorlige skader som korsbåndsskader, sier Moseid.