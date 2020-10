Her jogger studentene i nedoverbakke. Er det lurt, eller er risikoen for skade stor?

– Jeg har jo hørt meninger om at det ikke er lurt å løpe nedover, og at det kan være hardt for knærne.

Det knaser i løv og grus. I solen er det fremdeles varme å hente, men i skyggen er det kjølig. Gult og oransje pryder fjellsidene ved Svartediket i Bergen.

De samme fargene går også igjen blant en gruppe medisinstudenter som venter ved bommen som leder opp til det populære turområdet.