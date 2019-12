Høsten 2008 opplevde Gjerdalen at ting ikke var som de skulle. Etter en femmil som tømte ham helt for krefter og flere andre renn der ingenting fungerte, forsto han at kroppen responderte negativt på belastning.

Hverdagen hadde i stor grad bestått av mye hard trening og lange turer der han kun hadde inntatt vann. Målet var å venne seg til å trene uten tilskudd på sukker.